Starker Vorsprung Vingegaard nach Erfolg auf letzter Bergetappe vor Tour-Sieg

AB APA / BVZ.at

Vingegaard (in Gelb) distanzierte Pogacar Foto: APA/dpa

J onas Vingegaard ist der Gesamtsieg bei der 109. Tour de France kaum noch zu nehmen. Der 25-jährige Däne gewann am Donnerstag die letzte Bergetappe in Hautacam 64 Sekunden vor Titelverteidiger Tadej Pogacar und baute seinen Vorsprung auf den Slowenen auf 3:26 Minuten aus. Das sollte reichen, um den zweiten dänischen Toursieg am Sonntag in Paris perfekt zu machen. Denn dass Pogacar diesen Rückstand im Einzelzeitfahren am Samstag aufholt, ist sehr unwahrscheinlich.