Kogler mit zweiter Corona-Dosis geimpft .

Vizekanzler Werner Kogler hat am Montag die zweite COVID-Impfung erhalten. Der Grünen-Chef wurde mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer immunisiert. "Ich habe heute meine zweite Impfung in einer Impfstraße der Stadt Wien erhalten und möchte die Gelegenheit nutzen, an alle zu appellieren: Bitte holen Sie sich auch den zweiten Stich", so Kogler in einem schriftlichen Statement.