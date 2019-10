Toter Landwirt: Obduktion bestätigte Gewaltverbrechen .

Der am Mittwoch tot in seinem Haus in Vösendorf (Bezirk Mödling) aufgefundene 61-jährige Landwirt ist das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das habe die Obduktion bestätigt, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich Freitagfrüh mit. Nähere Angaben machte er nicht.