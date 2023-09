Voestalpine baut Elektrolichtbogenofen in Donawitz

Die Gesamtinvestitionen an beiden Standorten belaufen sich auf rund 1,5 Mrd. Euro, man sei in den finalen Vergaben, sagte Eibensteiner bei einem Pressegespräch in Donawitz. Nach derzeitigem Stand werde die Produktion ab 2027 aufgenommen werden können. Ab 2030 werde je ein weiterer Hochofen in Linz und Donawitz abgelöst, die letzte "Ablöse" erfolge dann 2050 in Linz. Damit sei man CO2-neutral, man konzentriere sich auf den Schwerpunkt grüner Wasserstoff. Ab dem zweiten und dem dritten Schritt komme es zum relevanten Einsatz von größeren Mengen grünem Wasserstoff, hieß es auf APA-Anfrage.

Die in Donawitz getätigten Investitionen beliefen sich laut dem Chef der Metal Engineering Division, Franz Kainersdorfer, auf 450 Mio. Euro, was eine österreichweite Wertschöpfung von 237 Mio. Euro generiere, davon 158 Mio. Euro für die Steiermark.

Kainersdorfer wies auch darauf hin, dass man ein Technikum Metallurgie habe: "Das ist ein Stahlwerk im Kleinen, zum Testen alternativer Energieträger, darüber hinaus verfolge man das Wasserstoffprojekt Sustainable Steel (SusSteel).

Die Errichtung des Elektrolichtbogenofens (electric arc furnace, EAF) startet 2024, bereits drei Jahre später wird der EAF in Donawitz in Betrieb gehen und im Vollbetrieb jährlich rund 850.000 Tonnen CO2-reduzierten Stahl produzieren. Im Gegensatz zum bisherigen LD-Verfahren (Linz-Donawitz-Verfahren), bei dem Kohle und Koks als Reduktionsmittel verwendet werden, kann der EAF ohne fossile Energieträger betrieben werden. Je nach Qualitätsanforderungen kommt dabei ein Mix aus Schrott, flüssigem Roheisen und HBI ("Hot Briquetted Iron") zum Einsatz. Deshalb werde auch eine Schrotthalle errichtet und der Altbestand am Werksgelände adaptiert. Zur Energieversorgung wurden auch zwei Umspannwerke errichtet, eines mit 220 kV mit der Austrian Power Grid (APG), eines mit 110 kV mit der Energie Steiermark. Damit beginne die Abkehr vom Koks als Energieträger, so die voestalpine-Chefs.