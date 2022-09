Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause: Münchner Oktoberfest gestartet

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ministerpräsident Markus Soeder und Oberbürgermeister Dieter Reiter Foto: APA/dpa

N ach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird in München wieder das Oktoberfest gefeiert. Trotz kühlen Wetters strömten am Samstag die Menschen zu Zehntausenden auf das Volksfest. Nach einem Supersommer mit Sonne satt spielte Petrus just an diesem Wochenende nicht mehr mit.