ÖVV verlängert Vertrag von Männer-Teamchef Gacic

Österreichs Männer-Volleyball-Nationalteam kann auch in Zukunft auf Teamchef Radovan Gacic bauen. Der Vertrag des 46-Jährigen wurde verlängert, wie der ÖVV am Montag bekanntgab. Gacic wird die ÖVV-Auswahl damit auch in der EM-Qualifikation coachen, die am 3. August startet. Eine Veränderung gibt es hingegen beim Frauenteam. Die Zusammenarbeit mit Jan de Brandt wurde beendet, ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.