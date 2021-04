Der europäische Verband UEFA muss die neue Regelung allerdings noch bestätigen. Die in London erscheinende Zeitung "The Times" hatte zuerst online von der möglichen Kader-Aufstockung berichtet, die unter anderen Italiens Teamchef Roberto Mancini angeregt hatte. Mit dieser könnten die 24 teilnehmenden Teams beim Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli in elf Ländern die höheren Belastungen der Spieler in der Corona-Zeit bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Die UEFA hatte bereits beschlossen, dass die Mannschaften in der regulären Spielzeit fünf statt drei Ersatzspieler einwechseln können.

Nennfrist für die Turnierkader ist der 1. Juni. Österreich absolviert davor kein Länderspiel mehr. Die abschließenden EM-Tests des Foda-Auswahl folgen am 2. Juni in Middlesbrough gegen England und am 6. Juni in Wien gegen die Slowakei. Seine EM-Gruppenspiele bestreitet das ÖFB-Team am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien, am 17. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 21. Juni erneut in Bukarest gegen die Ukraine.