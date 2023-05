Von der Leyen besuchte überschwemmte Gebiete in Italien

Italien hofft, vom EU-Solidaritätsfonds 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau zu erhalten. Am Donnerstagabend ist eine Ministerratssitzung geplant, bei der die Regierung in Rom Unterstützungsmaßnahmen für die überschwemmten Gebiete beschließen wird. Ein erstes Paket mit Hilfsgeldern für die betroffene Bevölkerung im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro war von der Regierung von Giorgia Meloni bereits am Dienstag verabschiedet worden.

In der Emilia Romagna entschärfte sich die Lage vorerst nicht. Die 20.000 evakuierten Menschen, die vor allem in den Provinzen Ravenna und Forlì noch nicht nach Hause zurückkehren konnten, müssen weiter auf ihre Heimkehr warten. Mit weiteren Unwettern in den nächsten Tagen wurde gerechnet. Die Schäden in der Region werden vorläufig mit mehr als sieben Milliarden Euro beziffert.