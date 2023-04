Illegale Migration Von Mai 2022 bis März dieses Jahres 700 Schlepper gefasst

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Gerhard Karner legte am Donnerstag Zahlen zu Schleppern vor Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

700 Schlepper hat die Polizei von Mai 2022 bis März 2023 aus dem Verkehr gezogen. Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Man wolle den eingeschlagenen Weg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Schlepperei fortsetzen, bilanzierte Karner mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Bereits kurz danach habe die "Schlepper-Mafia" diese Situation ausgenutzt, so der Innenminister.