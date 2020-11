Appelle zur gemeinsamen Pandemie-Bekämpfung .

Unmittelbar vor Beginn des G20-Gipfels haben mehrere Teilnehmer dazu aufgerufen, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie an einem Strang zu ziehen. Der britische Premierminister Boris Johnson machte sich am Samstag dafür stark, weltweit einen gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten. "Ich würde gerne sehen, dass die G20-Staaten diesen Ansatz unterstützen", sagte er in einer Videobotschaft, die auf der Internetseite des Gipfels veröffentlicht wurde.