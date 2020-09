Frachter mit 43 Menschen an Bord gesunken .

Ein Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5.800 Rindern an Bord ist vor der japanischen Küste gesunken. Nach Angaben der japanischen Küstenwache hatte die "Gulf Livestock 1" am Mittwoch 185 Kilometer westlich der Insel Amami Oshima einen Notruf abgesetzt, nachdem sie in einen Taifun geraten war. Ein philippinisches Crewmitglied konnte gerettet werden.