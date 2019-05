Das Ergebnis der Europawahl ist für die SPÖ kein Grund „zu einer Party zu gehen“, räumte Franz Schnabl ein. In die Nationalratswahl im Herbst geht der SPÖ-Landesparteivorsitzende trotzdem zuversichtlich: Auf Bundesebene brauche es einen „völligen Politikwechsel“, die Gier nach Macht dürfe nicht länger über den Interessen der Menschen stehen, meinte er in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Dort betonte er auch den klaren Führungsanspruch der SPÖ. Konkret schwebt Schnabl, der Spitzenkandidaten Pamela Rendi-Wagner sein vollstes Vertrauen aussprach, eine Koalition mit den Grünen sowie den NEOS vor. Immerhin seien die Hauptwahlmotive der Wähler dieser drei Parteien - die Umweltfrage, die Abgrenzung gegen Rechts und die Frage der sozialen Gerechtigkeit - dieselben. Da die drei Parteien bei der Europa-Wahl gemeinsam 46,4 Prozent erreicht haben, sei diese Konstellation auch „gar kein so fernes Ziel“.

Ausgeschlossen ist für den SPNÖ-Chef hingegen auf Bundesebene eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen. Für Niederösterreich hat sich Schnabl ebenfalls ein klares Ziel gesetzt: Die Sozialdemokraten sollen wieder stark zulegen und deutlich vor der FPÖ liegen. Ansprechen will man auch die christlich-sozialen Stammwählern der ÖVP: „Auch die SPÖ macht sich für Soziales stark“, betonte Schnabl.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini geht die Ankündigung des Sozialdemokraten etwas zu schnell: „Zuerst bauen wir das Haus, dann reden wir über den Dachstuhl - und nicht umgekehrt. Mir geht es um konkrete Inhalte und darum, so rasch wie möglich das System der intransparenten Parteienfinanzierung aufzubrechen. Wenn es um nachvollziehbare Finanzen geht, haben sich aber weder ÖVP und FPÖ, noch die SPÖ als große Reformer erwiesen“, meint sie.