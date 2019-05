22-Jähriger löste mit Video Cobra-Einsatz aus .

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Dornbirn in Vorarlberg mit einem Video, das er an einen Bekannten schickte, einen Einsatz der Cobra ausgelöst. Der junge Mann hatte darin seinen Suizid mit einer Schusswaffe in seiner Wohnung angekündigt. Da die Polizei nicht einschätzen konnte, ob auch andere Personen gefährdet waren, wurde die Umgebung rund um die Wohnung abgesperrt.