Vorarlberg Defekter Akku führte zu Brand in Postverteilzentrum

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Defekter Akku oder Ladegerät dürften den Großbrand verursacht haben. Foto: APA/ZANGERL/MATHIS FOTOGRAFIE

N ach dem Brand des Postverteilzentrums in Koblach (Bez. Feldkirch) am Sonntag vermuten die Brandermittler einen Defekt in einem Akku oder Ladegerät als Auslöser für das Feuer. Man habe die nordöstliche Gebäudeecke als Ausgangsbereich eingegrenzt, dort seien Akkus für E-Bikes und Barcodeleser aufgeladen worden. Im Brandschutt habe man Rückstände von Akku-Zellen entdeckt. "Von einem ursächlichen Zusammenhang wird daher ausgegangen", so die Polizei am Donnerstag.