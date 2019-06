Die Dreijährige wurde in der Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Das Kind war in Begleitung ihrer Mutter und Geschwister sowie von Bekannten im Walgaubad gewesen. Es hatte sich gegen 18.30 Uhr ohne Aufsicht und Schwimmhilfen in den Kinderbereich des Schwimmbeckens begeben, gelangte dann aber in einen Bereich, in dem es nicht mehr stehen konnte. Zunächst versuchte sie durch Armbewegungen an der Wasseroberfläche zu bleiben, doch sei ihr die Kraft ausgegangen und habe dann das Bewusstsein verloren.