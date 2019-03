Laut Polizei flüchtete der 32-Jährige, der eine Stichverletzung an der rechten Schulter erlitt, ins Stiegenhaus. Dort fand ihn sein Vermieter.

Der stark blutende Mann wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 29-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen waren vorerst nicht abgeschlossen.

Das Paar soll laut Polizei gegen 21.30 Uhr in Streit geraten sein. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte dann in gegenseitigen Tätlichkeiten. Im Zuge derer soll die Frau ein Messer aus der Küche geholt und ihrem Lebensgefährten in den Rücken gestochen haben.