Kind bei Wohnhausbrand ums Leben gekommen

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Mäder (Bez. Feldkirch) ist am Dienstagvormittag ein Kind ums Leben gekommen. Es konnte im Zuge der Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden, informierte die Polizei. Eine 29-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann erlitten schwere Brandverletzungen, mehrere weitere Personen - Bewohner und Ersthelfer - Rauchgasvergiftungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.