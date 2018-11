Mehrere Unfälle wegen Schneefahrbahn .

Der erste Schneefall hat Montagfrüh in Vorarlberg zu einigen Verkehrsunfällen geführt. Nachdem sich in Gaschurn ein Auto überschlagen hatte, schlitterte auch in Tschagguns (beide Bez. Bludenz) ein Pkw rund 80 Meter einen Abhang hinunter. Der 32-jährige Beifahrer sprang aus dem Auto, bevor es gegen einen Baum prallte. Sowohl der 27-jährige Lenker als auch sein Beifahrer blieben unverletzt.