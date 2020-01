Der zum Tatzeitpunkt mit 0,75 Promille alkoholisierte und unter Medikamenteneinfluss stehende Ö. ging mit einem Küchenmesser auf den 49-jährigen Sozialamtsleiter los. Zuvor war der 35-Jährige wegen noch nicht erfolgter Geldleistungen aus der Grundversorgung vorstellig geworden. Ö. war Anfang 2019 illegal nach Österreich eingereist und hatte wegen seiner angeblichen Beteiligung am Krieg in Syrien um Asyl angesucht. Der erstochene Sozialamtsleiter hatte zehn Jahre zuvor - in anderer Funktion und nach der 15. Verurteilung Ö.s - ein Aufenthaltsverbot gegen den Mann erlassen. Die Staatsanwaltschaft sieht deshalb Rache als Motiv.