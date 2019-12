Die Diebe drangen laut Polizei durch eine Notausgangstüre in das Gebäude ein, in weiterer Folge durchsuchten sie auf der Suche nach Beute mehrere Büros. Zum Verlassen des Rathauses nutzten sie erneut die Notausgangstür.

Der genaue Zeitpunkt des Diebstahls steht nicht fest, die Täter müssen aber zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 7.45 Uhr, in das Gebäude eingestiegen sein. Die Polizei bittet allfällige Zeugen, sich mit der Inspektion in Bregenz in Verbindung zu setzen.