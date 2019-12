Die ÖFB-Equipe eröffnet den Testspiel-Reigen in Wales (20.45 Uhr), der Austragungsort steht noch nicht fest. Gegen Wales hatte es zuletzt im Rahmen der WM-Qualifikation 2018 ein 2:2 zu Hause bzw. ein 0:1 auswärts gegeben.

Im letzten Spiel vor dem Auftakt in die EM-Endrunde reist die Truppe von Teamchef Franco Foda am 7. Juni (18.00 Uhr) nach Prag. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen setzten sich die Österreicher am 3. Juni 2014 in Olmütz mit 2:1 durch.

Für den Schlager gegen England sind laut ÖFB-Informationen schon über 25.000 Tickets abgesetzt, der Vorverkauf für das Heimspiel gegen die Türken startet am 14. Jänner 2020.