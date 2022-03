Spritpreise: Forderungen nach kostenlosen Öffis in Niederösterreich

Florian Krumböck, VP-Klubobmann im St. Pöltner Gemeinderat, verwies in einer Aussendung darauf, dass dadurch der Umstieg "bei den horrenden Sprit-Preisen" zusätzlich zu attraktivieren sei.

St. Pölten könnte sich ein Beispiel an der burgenländischen Landeshauptstadt nehmen, so Krumböck. In Eisenstadt ist der Stadtbus bis Ende April kostenlos zu benützen, wurde am Dienstag bekannt.

"Das Land soll allen, die es wollen, für einen Monat das Regionsticket kostenlos zur Verfügung stellen", forderte Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen.

Die Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land kostet regulär 550 Euro für ein Jahr. Monatstickets seien zwar nicht vorgesehen, aber "angesichts der dramatischen Situation dürfen die administrativen Herausforderungen kein Hinderungsgrund sein", meinte Krismer.

Wer nach diesem "Probemonat" das österreichweite Klimaticket, das regulär 1.095 Euro kostet, kaufen möchte, soll dafür laut Vorschlag der Grünen vom Land einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro erhalten. Die beiden Maßnahmen würden aus Sicht von Krismer starke Argumente für einen Umstieg vom Auto auf Öffis darstellen.