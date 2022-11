Vorfall Rechtsradikale wollten auf Ministeriumsbalkon

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Fast ungebetener Besuch im Innenressort Foto: APA/HANS PUNZ

R echtsradikale haben Sonntagfrüh vergeblich versucht, am Balkon des Innenministeriums ein Transparent anzubringen. Sie wurden von der Polizei an der Aktion gehindert, teilte das Innenressort der APA mit. Indes demonstrierten am Nachmittag Rechtsextreme gegen "Asylflut" und "Teuerung". Bei einer Kundgebung davor sprach auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.