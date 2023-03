Donaufestival 2023: Die Aliens kommen!

Werbung

Was nach den Menschen kommt? Maschinen. Hybride. Roboter. Aliens. Oder ganz was Anderes? „Beyond human“, also: „Jenseits der Menschheit“ hat Festivalleiter Thomas Edlinger heuer auf den Reiseplan seines siebenten Donaufestivals (das heuer genau genommen schon 35 wird) geschrieben. Und dazu jede Menge außerirdische, nein: außergewöhnliche Gäste eingeladen.

Gitarristen (wie Daniel Bachman) und Performer (wie Kim Noble, Jelena Jureša oder Harald Beharie), Videokünstler (wie Oliver Ressler) und Kollektive (wie Disnovation.org oder Toxic Temple) erkunden da neue Welten, während Musiker(innen) wie Debby Friday, Zebra Katz oder James Holden ihre neuen Alben mit nach Krems bringen. Und die HipHopper von Petronn Sphene, Puce Mary oder Hüma Utku für Lärm und andere neue Töne sorgen. Heimische Debütanten hat das diesjährige Donaufestival auch im Programm: von Radian über Lukas König und Rojin Sharafi bis zu den Geiern aus Stahl. Außerdem am heute, Dienstag, frisch veröffentlichten Festival-Line-up: Godflesh, BIG|BRAVE und Nihiloxica, Nwando Ebizie oder DJ Lag.

Dazu gibt's von 28. bis 30. April und 5. bis 7. Mai Workshops, Lectures, Talks, DJ-Lines und (Kunst-)Installationen. Und all das im Kremser Klangraum in der Steiner Minoritenkirche, am Messegelände, im Kino im Kesselhaus, im Forum Frohner und in der Kunsthalle Krems. Mehr zum Programm: www.donaufestival.at