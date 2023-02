Vorübergehende Sperre nach Felssturz auf Millstätter Straße

Werbung

Mehrere Felsbrocken hatten sich in den frühen Morgenstunden von einem steilen Hang in der Inneren Einöde gelöst. Dabei blieben ein ca. eine Tonne und ein ca. 500 Kilogramm schwerer Stein auf der Fahrbahn liegen. Ein zufällig vorbeikommender Transportunternehmer entfernte die Hindernisse mit seinem Kran.

Vorerst wurde nicht ausgeschlossen, dass sich noch weiteres Gestein aus dem Hang lösen könnte. Zusätzlich zur Straßensperre wurde daher der Landesgeologe zur Abklärung hinzugezogen. Dieser sowie die Straßenmeisterei Feistritz/Drau, die Bezirkshauptmannschaft Villach mit dem Verkehrsreferenten sowie die Polizei Afritz am See begutachtete den Felssturz - unter anderem mittels Drohne, berichtete die Polizei am Abend in der Aussendung. Nach bis zum späten Nachmittag andauernden Sicherungsmaßnahmen konnte die Totalsperre der B98 an der Unglücksstelle beendet werden.