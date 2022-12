Vorwürfe gegen Lokführer Prozess um Zugsunglück von Münchendorf am 24. Jänner

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schauplatz ist das Landesgericht Wiener Neustadt Foto: APA/THEMENBILD

D as Zugsunglück von Münchendorf (Bezirk Mödling) steht am 24. Jänner 2023 in Wiener Neustadt im Zentrum eines Prozesses. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Niederösterreich bestätigte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Freitag.