Kraft ist Gesamtweltcup-Sieger .

Skispringer Stefan Kraft ist zum zweiten Mal nach der Saison 2016/17 Weltcup-Gesamtsieger. Da die restlichen Weltcup-Bewerbe am Donnerstagnachmittag wegen der Coronavirus-Epidemie vom Internationalen Skiverband (FIS) abgesagt worden sind, holte der 26-jährige Salzburger die große Kristallkugel. In der Endwertung lag Kraft mit 1.659 Punkten klar vor dem Deutschen Karl Geiger (1.519) an der Spitze.