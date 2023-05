Fußball WAC und Hartberg fixieren Bundesliga-Klassenerhalt

Jubel bei den Lavanttalern Foto: APA/GERD EGGENBERGER

D er Wolfsberger AC und der TSV Hartberg haben am Samstag vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixiert. Den Kärntnern reichte dafür in der 7. Runde der Qualifikationsgruppe ein 2:2 (2:2) zu Hause gegen Tabellenführer Austria Lustenau. Die Hartberger feierten zeitgleich beim SCR Altach einen immens wichtigen 1:0-(1:0)-Auswärtserfolg, durch den sie sich aller Abstiegssorgen entledigten. Die Altacher hingegen bleiben akut abstiegsgefährdet.