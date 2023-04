WAC und Hartberg wollen Schwung mitnehmen

Werbung

Für WAC-Trainer Manfred Schmid spielt die Ausgangsposition allerdings überhaupt keine Rolle. "Es gibt keinen Fokus auf einen Tabellenplatz. Unser Gedanke bleibt weiter, dass wir mit unten nichts zu tun haben wollen", betonte der frühere Coach der Wiener Austria. Mit den Steirern warte nun ein Gegner, der auch spielerisch was draufhabe.

Die Hartberger reisen nach dem 2:2 gegen Altach nach 0:2-Rückstand jedenfalls mit einem "sehr guten Gefühl" ins Lavanttal. "Wir fahren vollen Mutes nach Wolfsberg, weil wir glauben, dass wir jedem Probleme bereiten können", sagte TSV-Coach Markus Schopp. Die Marschroute ist sieben Runden vor Saisonende klar: "Wir wollen gewinnen. Ich gehe davon aus, dass Manfred die gleiche Idee hat." Schmid stimmte zu und betonte: "Wir wissen beide, dass zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen."

Das bisher letzte direkte Duell hatten die Oststeirer mit 2:1 für sich entschieden, es war das letzte Spiel des damaligen WAC-Trainers Robin Dutt. Unter dessen Nachfolger Schmid starteten die Wolfsberger mit zwei Siegen aus drei Partien in die Quali-Gruppe, zuletzt gelang ein 3:1 gegen Spitzenreiter Austria Lustenau nach 0:1-Rückstand. "Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert und uns endlich belohnt. Das war ein Ausrufezeichen und ein tolles Erfolgserlebnis. Jetzt geht es darum, das zu bestätigen", sagte Schmid, der weiter auf Dominik Baumgartner verzichten muss. Der Innenverteidiger trainierte am Donnerstag nach einer Oberschenkelverletzung erstmals wieder leicht mit der Mannschaft.

Schopp zollte seinem Gegenüber Respekt, wollte sich aber nicht zu billig verkaufen. "Vom Paket her ist der WAC eine große Geschichte. Wir brauchen uns nicht verstecken, aber wir spielen auch gegen einen Gegner, der geplant hat, in der Meistergruppe zu sein", betonte Schopp. Der WAC habe eine hohe individuelle Qualität auf vielen Positionen und sei ein extrem guter Gegner. Aber: "Wir wissen, was uns erwartet. Wir sind bereit."

Der 49-Jährige hofft in seinem zehnten Spiel seit seiner Rückkehr auf die Hartberger Trainerbank auf den dritten Punktgewinn in Serie. Die Entwicklung seiner Elf sei "interessant und gut", auch wenn derzeit andere Dinge zählen. "Philosophie hin oder her, am Ende geht es um Punkte", sagte Schopp.