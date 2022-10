Floridsdorf Wagen kracht in Wiener Supermarkt und löst Feuer aus

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Pkw und Supermarkt gerieten in Brand Foto: APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

E in Auto ist in der Nacht auf Samstag aus bisher ungeklärter Ursache in Wien-Floridsdorf in einen Supermarkt gekracht und hat einen Vollbrand ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Jedleseer Straße niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Insassen des Wagens flüchteten. Unklar blieben die Hintergründe des Vorfalls, Ortskundige hielten es für praktisch ausgeschlossen, dass es ein Unfall war.