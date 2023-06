ÖH bekommt neue Vorsitzende

Das Studierendenparlament dürfte entweder VSStÖ-Spitzenkandidatin Nina Mathies oder GRAS-Spitzenkandidatin Sarah Rossmann zur ÖH-Chefin wählen. Bei der Anfang Mai mit einer Beteiligung von rund 21 Prozent zu Ende gegangenen ÖH-Wahl erreichte der VSStÖ als stärkste Fraktion 15 Mandate. Dahinter folgen die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft mit zwölf Sitzen und die GRAS mit elf. Die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) kommen auf fünf Mandate, die FLÖ auf vier (minus zwei), der KSV-LiLi auf drei, der mit ihm konkurrierende andere Kommunistische StudentInnenverband - Kommunistische Jugend (KSV - KJÖ) sowie die neue Liste Who the F*ck is Herbert? auf je zwei und der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) auf einen Sitz.

Für eine Mehrheit in der Bundesvertretung braucht es 28 Stimmen. VSSTÖ, GRAS und KSV-LiLi verfügen zusammen über 29 Sitze.