Pkw von Zug erfasst: Ortschef saß im Unfallwagen .

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag kurz vor Mittag in Waidhofen an der Ybbs gekommen. Der Dienstwagen des Bürgermeisters wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst.