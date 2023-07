Klimaerwärmung Waldbrände in Griechenland weitgehend eingedämmt

Einsatzkräfte weiterhin in Alarmbereitschaft Foto: APA/Reuters

D ie seit Tagen tobenden Waldbrände in Griechenland sind nach Angaben der Behörden weitgehend eingedämmt. Auch ein Feuer westlich der Hauptstadt Athen, das Anfang der Woche zu Massenevakuierungen geführt hatte, konnte unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte blieben allerdings vorerst an Ort und Stelle für den Fall, dass die Flammen wieder aufloderten.

Auf der Insel Rhodos kämpfte die Feuerwehr weiter gegen einen Brand, der in einem dicht bewaldeten Berggebiet ausgebrochen war und Bewohner zur Flucht gezwungen hatte. Bei den landesweiten Waldbränden im Zuge einer Hitzewelle waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Häuser zerstört worden. Die Behörden warnten wegen der Hitze und Trockenheit vor anhaltend hoher Brandgefahr. Der griechische Wetterdienst sagte für Donnerstag den Beginn einer zweiten Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius vorher. Am Freitag könnte es sogar 44 Grad heiß werden. Erst kürzlich hatten die Behörden antike Sehenswürdigkeiten wie die Athener Akropolis wegen der großen Hitze zum Schutz der Besucher für mehrere Stunden am Tag geschlossen.