NÖN mittendrin: Ein Tag in der Riegelstellung im Höllental

„Unser KHD-Zug 6/17 wird nach Hirschwang angefordert. Hast du Zeit?“, fragte mich mein Feuerwehrkommandant am Mittwochmittag hastig am Telefon, als ich im Zug nach Wien saß. Ohne zu zögern sagte ich zu und stieg in den nächsten Zug retour ein. Kaum zwei Stunden darauf setzte sich der Konvoi des sogenannten „Pumpenzuges“ des 6. Katastrophenhilfsdienst-Zuges (KHD-Zug) des Bezirkes St. Pölten mit Blaulicht und Folgetonhorn von Traismauer nach Hirschwang in Bewegung.

Riegelstellung zum Schutz der Rax

Unser Zug mit 42 Feuerwehrmitgliedern, einem Kommandofahrzeug, einem Versorgungsfahrzeug und fünf HLF1, die je eine Tragkraftspritze (TS) mitführten, bekam den Auftrag, die Großtanklöschfahrzeuge (GTLF), die an der B27 im Höllental eine 250 Meter lange Riegelstellung bildeten, mit Löschwasser vom beschaulich plätschernden Fluss Schwarza zu versorgen.

Denn die Wasserwerfer der GTLFs können rund 4.000 Liter Löschwasser pro Minute mit bis zu 50 Metern Wurfweite aufbringen. Ihr Löschwassertank von rund 9.000 Litern ist daher bei vollem Einsatz innerhalb weniger Minuten aufgebraucht. Deshalb baute unser Zug gemeinsam mit den KHD-Zügen Baden und Lilienfeld mit insgesamt zwölf Tragkraftspritzen die Löschwasserversorgung für die GTLFs auf. In Reih und Glied standen die zwölf TS entlang der Schwarza.

„Wasser marsch!“

Die GTLFs benetzten mit mehreren tausend Litern Wasser den Wald in unserem Einsatzabschnitt. Warum? Die Wetterprognose stand auf Wind durch das Höllental. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Wind die Glutnester weiter anfacht und vor allem Glut aufwirbelt und so weiter verteilt. Mit der Wasserwand der GTLFs soll der Abschnitt zwischen Schneeberg und Rax geschützt werden. In dem ständig feucht gehaltenen Areal soll verschleppte Glut nicht auf fruchtbaren Boden fallen.

Sobald der Befehl „Wasser marsch!“ kam, begannen die Motoren der Pumpen im Höllental zu knattern und tausende Liter Wasser regneten auf den Wald.

Unser Zug wechselte sich in Zwei-Stunden-Schichten beim Betrieb der Versorgungsleitung ab. Zum Glück mussten die Werfer der GTLFs, nachdem sie in den Abendstunden des Mittwochs den Wald intensiv befeuchtet hatten, in der Nacht auf Donnerstag nicht eingreifen. Der Wind blieb bis dahin aus.

Kalte Nächte in Bereitschaft

In den kalten Nachtstunden waren wir dick eingepackt in unserer Einsatzbekleidung und jederzeit bereit, sobald es wieder „Wasser marsch“ geheißen hätte. Bei rund fünf Grad Celsius war der heiße Tee, den uns unser Versorgungsquad brachte, eine echte Wohltat. Sobald uns die nächste Schicht ablöste, versuchten wir uns in unseren Einsatzfahrzeugen etwas aufzuwärmen und ein wenig Schlaf und Erholung zu finden, ehe es wieder „Schichtwechsel“ hieß.

Im Dunkel der Nacht erspähten wir so manches kleine Glutnest am Berghang, das aufflackerte. Unsere Kameradinnen und Kameraden des Sonderdienstes Waldbrand, die auch im steilen Gelände gemeinsam mit der Bergrettung operierten, bekämpften diese in mühsamer „Handarbeit“.

Hubschrauber unterstützen FF-Sonderdienst

Nachdem die Morgensonne im Höllental wieder einzog, dauerte es nicht lange, bis Rotorenlärm das Tal ausfüllte. Hubschrauber des Innenministeriums stiegen wieder zu ersten Erkundungsflügen auf. Wenig später folgte ein Black Hawk des Bundesheeres, der abwechselnd mit dem Polizeihubschrauber unermüdlich Löschwasser über die steilen Hänge abwarf. Runde um Runde zogen die Helikopter mit Löschtanks, die 3.000 beziehungsweise 450 Liter Wasser fassen, über unsere Köpfe hinweg, um den Wald im schwer zugänglichen Gebiet zu befeuchten. Bei unserem Eintreffen am Mittwochnachmittag versetzte uns der massive Hubschraubereinsatz noch ins Staunen. Nach fast 24 Stunden im Einsatzgebiet zählte das laute Geräusch der Rotoren schon fast zur Gewohnheit.

In unserem Basislager am Parkplatz der Raxseilbahn tauchten im Laufe des Tages immer wieder Einsatztruppen des Sonderdienstes Wald- und Flurbrandbekämpfung mit ihren Feuerwehrquads, Löschrucksäcken und Spezialwerkzeug auf. Denn nur durch den Einsatz der Bodenkräfte gelingt die effektive Brandbekämpfung, weil der Brand tief im Unterholz und Wurzelwerk weiter wütet. Löschwasser von Hubschraubern dringt nicht so tief ein. Hier müssen die speziell ausgebildeten Feuerwehrmitglieder im steilen Gelände in mühsamer Handarbeit Glutnester aufbrechen und ablöschen.

Feuerwehr versetzt Bundesregierung ins Staunen

Mit unserer Schutzstellung an der B27 bildeten wir Sicherheit. Für Aufsehen sorgte kurz am Donnerstagvormittag der Funkspruch: „Werfer auf Raxseite!“. Denn hoher Besuch kündigte sich an. Wenig später regnete es tausende Liter herab.

Sichtlich beeindruckt von der Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren bedankten sich Bundeskanzler Alexander Schallenberg gemeinsam mit den Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Klaudia Tanner sowie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser bei den Feuerwehrmännern der ersten Werfergruppe. Schmunzelnd bemerkte ich gegenüber der Verteidigungsministerin: „Wir können noch viel mehr!“ Denn die Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren im Land liegt nicht nur im Gerät, sondern besonders in der Vielseitigkeit der Mannschaft, die es bedient.

Ablöse kommt

Nach mehr als 24 Stunden im Einsatzgebiet erreichte uns der Konvoi mit unserer Ablöse. Mit staunenden Blicken zu den Hubschraubern am Himmel stiegen sie – genauso wie wir tags zuvor – aus. Bewährt erklärten wir unseren frischen Kräften unsere Lage und Aufgabe, die sie für die nächsten 24 Stunden übernehmen sollten. Erschöpft stiegen wir in unseren Mannschaftsbus und blickten mit Sorge auf Rauchwolken entlang des Kammes.

