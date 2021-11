Tag 11: Glutnester weniger geworden, "Brand Aus" noch nicht in Sicht

Relativ positiv entwickelt sich die Lage rund um den Waldbrand in Hirschwang, der am Montag der Vorwoche am Mittagsteig ausgebrochen ist. Vor allem bei den Glutnestern konnte man laut Bezirksfeuerwehrkommandant und Einsatzleiter Josef Huber einen Erfolg erzielen: "Die Anzahl der Glutnester ist unter 100, das ist eine sehr gute Entwicklung." Von einem "Brand Aus" sei man allerdings noch weit entfernt: "Der Brand beschäftigt uns sicherlich noch einige Tage. Wir werden auch morgen mit derselben Mannschaft in denselben Regionen weiterarbeiten." Am Wochenende könne, wie zuletzt gehofft, noch kein "Brand Aus" gegeben werden.

Wind könnte Flugeinsatz erschweren

Ein Faktor, der den Hilfskräften heute eindeutig nicht in die Hände spielt, ist der Wind. "Wir müssen sehr aufpassen, der Wind ist sehr stark. Es ist hier immer wieder eine neue Einschätzung notwendig, ob die Hubschrauber noch fliegen können oder nicht", erklärt Josef Huber. Grundsätzlich sei der Wind aber auch eine Gefahr für die Glutnester, aber "wir beobachten den Hang sehr genau. Wir haben auch in der Nacht Beobachter aufgestellt. Es wird auch in regelmäßigen Abständen mit Wärmebildkameras die Fläche von der Luft aus kontrolliert, ob es irgendwo noch Wärmeflächen gibt", so der Einsatzleiter. Wärmefläche heiße aber nicht gleich, dass sich dort auch ein Glutnest befindet: "Der Berg ist durch den Brand derartig erhitzt, dass es auch nur heiße Steine sein können. Aber wenn wir etwas sehen, wird jedem Verdacht nachgegangen. Wenn wir über die Luft nahe genug hinkommen, dann wird es so kontrolliert, sonst sind wir zu Fuß unterwegs", erklärt Huber.

