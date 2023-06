Brände Waldbrand in Tirol im Bezirk Landeck erfordert Großeinsatz

80 Feuerwehrleute im Einsatz Foto: APA/Webpic

E in Waldbrand in Fendels in Tirol (Bezirk Landeck) hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von 80 Feuerwehrkräften mit insgesamt 15 Fahrzeugen aus sechs Gemeinden sowie die Bergrettung Ried im Oberinntal, drei Löschhubschrauber und drei Polizeistreifen erfordert.