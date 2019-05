Husky-KTW-Werk: Schließungspläne weiter aufrecht .

Der Spritzgussformen-Hersteller Husky KTW hält weiter an den Plänen fest, die Produktion am Standort in Waidhofen an der Thaya bis zum Ende des Jahres einzustellen. Gewerkschaftsangaben, denen zufolge bereits 21 Personen gekündigt wurden, bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme.