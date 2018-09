Jetzt bestätigt: Erstes Wolfsrudel außerhalb des Tüpl .

Nächster Höhepunkt im heißesten diskutierten Sommerthema des Waldviertels: In einer Waldlichtung etwa drei Kilometer außerhalb von Karlstift in der Gemeinde Bad Großpertholz (südlich der B38 in Richtung Langschlag) wurde nun auch außerhalb des Truppenübungsplatzes Allentsteig ein ganzes Wolfsrudel von einer Wildkamera erfasst.