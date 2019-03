Tiertransporter in Wohnhaus gekracht - Rinder entkommen .

In Reitzenschlag in der Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Montagvormittag ein Tiertransporter ins Wohnzimmer eines Wohnhauses gekracht. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon, der schwer verletzte Lkw-Fahrer musste in ein Klinikum geflogen werden. Etwa 20 Rinder mussten eingefangen werden.