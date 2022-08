Leichtathletik Walli bei EM über 400 m im Halbfinale

Die EC-Leichtathletikbewerbe sind eröffnet Foto: APA/dpa

L äuferin Susanne Walli hat am Montagabend zum Auftakt der Leichtathletik-Bewerbe bei den European Championships im München über 400 m den Einzug in das Halbfinale geschafft. Die Oberösterreicherin wurde in ihrem Vorlauf in 51,73 Sek. Dritte, das bedeutete den direkten Aufstieg in die Vorschlussrunde am Dienstag (13.00 Uhr), wo auch zwölf ausgeruhte Vor-Qualifizierte warten. Magdalena Lindner landete über 100 m an der 25. Stelle.