Stau wegen Ferienstart in Nordrhein-Westfalen .

Der Ferienstart in Nordrhein-Westfalen, Teilen der Niederlande sowie Luxemburg wird am Wochenende auch Auswirkungen auf die Straßen Westösterreichs haben, warnte der ARBÖ am Dienstag. Eine zweite Reisewelle durch den bereits erfolgten Ferienbeginn in Westösterreich, Kärnten und Oberösterreich werde das Ihrige zu den erwarteten Staus beitragen.