Im Laufe der Woche herrsche weiter "Warnstufe 4, im oberen Bereich", also große Lawinengefahr, sagte der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair, im APA-Gespräch. Sollten die prognostizierten Schneefälle eintreffen, sei am Wochenende indes die höchste Lawinenwarnstufe, Stufe 5, "möglich". Wetterexperten rechneten nicht nur für Mitte der Woche, sondern auch am Wochenende - nach einer Atempause am Freitag - wieder mit beträchtlichen Schneemengen, diesmal im gesamten Landesgebiet. Sollten die Prognosen für das Wochenende wirklich zutreffen, sei eine "Katastrophensituation" nicht auszuschließen, warnte Mair.

Vier Lawineneinsatzzüge des Bundesheeres in Landeck, St. Johann in Tirol, Lienz und Hochfilzen in Bereitschaft wurden in Bereitschaft gesetzt. Zusätzlich zum Landeshubschrauber und dem Bundesheerhubschrauber in Schwaz wurden drei weitere Helikopter angefordert, teilte das Land mit.

Mit Neuschnee und Wind würden die Triebschneeansammlungen weiter anwachsen, hieß es. Zudem seien zahlreiche mittlere bis große spontane Lawinen zu erwarten. Trockene Lawinen könnten vereinzelt tiefere Schichten der Schneedecke mitreißen und vereinzelt sehr groß werden, wurde gewarnt.

Lawinen könnten bis in Tallagen vorstoßen und exponierte Verkehrswege stellenweise gefährden. "Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse gefährlich. Unterhalb der Waldgrenze ist die Situation etwas günstiger", erklärten die Experten. Zuletzt fielen im Bundesland gebietsweise verbreitet 15 bis 30 Zentimeter Schnee, lokal auch mehr. Der Wind blies stark bis stürmisch.

Die Lawinengefahr in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich stand über der Waldgrenze auch am Montag auf Stufe 4 der fünfteiligen Skala und war damit als "groß" einzuschätzen. In vielen weiteren Gebieten des Bundeslandes herrschte Stufe 3, also "erhebliche" Lawinengefahr, teilte der Warndienst Niederösterreich mit. Besserung ist am Dienstag laut Prognose nicht in Sicht.

"Das Hauptproblem bildet in den Hochlagen weiterhin der Triebschnee, während in den tiefen Lagen spontane Lawinen aus steilen Böschungen möglich sind", hieß es im Lagebericht. Im Tourenbereich sind die Gefahrenstellen demnach an vielen Steilhänge zu finden. Hier reicht schon die Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers, um ein Schneebrett auszulösen. Erheblich war das Lawinenrisiko am Montag in den Türnitzer Alpen, dem Rax-Schneeberg-Gebiet und im Semmering-Wechsel-Gebiet über 1.400 Metern. Auch in den Ybbstaler Alpen unterhalb der Waldgrenze wurde die Gefahr mit Stufe 3 eingeschätzt.

Die Suche nach zwei seit Samstag bei Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) in Niederösterreich vermissten Tourengehern wurde am Montag unterdessen fortgesetzt. Rund 40 Mitglieder der Bergrettung standen im Einsatz. Die Aktion war gegen Mittag in vollem Gange, schilderte Michael Hochgerner von der Alpinpolizei.

Wegen der aktuellen Wetterlage wurden die Hochkar Alpenstraße und die gesamte Skiregion wegen Lawinengefahr und Lawinensprengungen geschlossen. Gäste, Mitarbeiter und Bewohner sollten noch im Laufe des Tages das Gebiet verlassen.

Kritisch blieb die Wetterlage auch in Salzburg. Aufgrund der enormen Schneemengen blieb die Lawinengefahr praktisch im ganzen Bundesland groß, also Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala. In Zauchensee in Salzburg kam ein 35-jährige Slowene bei einer Variantenabfahrt zu Tode. Er blieb im mehr als einen Meter hohen Tiefschnee stecken. Bergretter bargen den Verschütteten mit Hilfe der Pistenrettung. Die Reanimationsversuche der Einsatzkräfte waren vergeblich. Zwei Schneeschuhwanderer, die am Samstag in Abtenau im Tennengau laut Bergrettung vermutlich von einer Lawine verschüttet wurden, werden weiterhin vermisst.

Auch in Vorarlberg war die Lawinensituation weiter angespannt. Es herrschte oberhalb der Waldgrenzen landesweit große Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Unerfahrenen Wintersportlern wurde dringend geraten, die gesicherten Pisten nicht zu verlassen. Bereits die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers könnte eine Lawine auslösen, hieß es seitens der Vorarlberger Landeswarnzentrale.

Die obersteirische Gemeinde Pölstal rief am Montag nach tagelangen Schneefällen zusammen mit der Nachbargemeinde Hohentauern den Katastrophenzustand aus. Im Ortsteil St. Johann am Tauern sind laut Bürgermeister Alois Mayer rund 20 Menschen wegen gesperrter Straßen nicht erreichbar. Manche Häuser konnten noch evakuiert werden. Die Bevölkerung sei dennoch "sehr ruhig", da sie Vorräte hat.

Für viele steirische Schüler könnten wegen der Lawinenlage die Weihnachtsferien verlängert werden. Aufgrund des Schulunterrichtsgesetzes seien "bei Ungangbarkeit des Schulweges oder bei schlechter Witterung, wenn dadurch eine Gefährdung der Gesundheit möglich ist, betroffene Schüler aller Schularten zum Fernbleiben vom Unterricht berechtigt", teilte die steirische Bildungsdirektion am Montag mit.

In Oberösterreich waren am Montag noch zahlreiche Straßen wegen Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume gesperrt. In Bad Goisern gab das Dach einer Tischlerei dem Schneedruck nach und stürzte ein. Die Stromversorgung im Mühlviertel war bis auf einzelne Störungen wiederhergestellt, berichtete die Linz AG.