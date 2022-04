Washington/Wien AUA-Maschine musste nach Triebwerksausfall in USA notlanden

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

AUA-Maschine flog eine große Schleife über Washington (Symbolbild) Foto: APA/THEMENBILD

W egen eines Triebwerkausfalls kurz nach dem Start hat am Sonntag eine AUA-Maschine am Flughafen der US-Hauptstadt Washington notlanden müssen. Dies berichten mehrere Luftfahrtportale am Dienstag.