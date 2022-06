Wasserspringen Knoll/Lotfi ziehen bei WM ins Synchron-Finale ein

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Knoll/Lotfi erreichten WM-Finale Foto: APA/AFP

D ie Wasserspringer Anton Knoll und Dariush Lotfi sind am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Budapest im Synchron-Bewerb vom Turm in Vorkampf an der elften Stelle gelandet und damit in das Finale der besten zwölf (19.00 Uhr) eingezogen. Das österreichische Duo kam auf 314,52 Punkte, Beste waren die Chinesen Yang Hao und Lian Junjie mit 452,25.