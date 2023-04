Weg für Rossi zum Nationalteam frei

In den anderen Spielen hat u.a. Titelverteidiger Colorado Avalanche das vorzeitige Aus verhindert. Bei den Seattle Kraken gelang Colorado ein 4:1-Sieg und damit der Ausgleich zum 3:3 in der "best of seven"-Serie. Das entscheidende siebente Spiel findet in der Nacht auf Montag in Colorado statt.

Ebenfalls in ein Spiel sieben müssen überraschend die Boston Bruins. Das beste Team der regulären Saison, das in der Hauptrunde einen Sieg- und Punkte-Rekord in der NHL aufgestellt hatte, unterlag in einem wilden Spiel bei den Florida Panthers mit 5:7.

Neben Dallas eine Runde weiter sind auch die Carolina Hurricanes. Sie gewannen durch einen Treffer von Paul Stastny mit 2:1 nach Verlängerung bei den New York Islanders und setzten sich in der Serie mit 4:2-Siegen durch. Die Stars gewannen 4:1 bei den Minnesota Wild und holten ebenfalls den vierten Sieg. Das Team aus Dallas ist im Viertelfinale der Gegner der Kraken oder Avalanche.

NHL-Ergebnisse von Freitag - Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference:

New York Islanders - Carolina Hurricanes 1:2 n.V. Endstand in Serie: 2:4

Florida Panthers - Boston Bruins 7:5. Stand: 3:3

Western Conference:

Minnesota Wild - Dallas Stars 1:4. Endstand: 2:4

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:4. Stand: 3:3