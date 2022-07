WEGA im Einsatz Mann stach in Wien mit Küchenmesser auf 30-Jährigen ein

Nachbarn alarmierten die Polizei Foto: APA

E in 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Wien-Neubau mit einem Küchenmesser auf einen 30-Jährigen eingestochen. Nachbarn hörten Hilferufe aus der Wohnung und verständigten die Polizei. Der Täter wurde festgenommen, das Opfer nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.