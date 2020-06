Arbeitsgruppe gegen hohe Rückfallquote von Häftlingen .

Mehr als jeder Zweite, der in Österreich in Haft war, wird wieder rückfällig. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, tagt am Mittwoch im Justizministerium eine erste Arbeitsgruppe aus Opferschutzeinrichtungen, Bewährungshilfe und der Justiz. Ziele sind laut Justizministerin Alma Zadic (Grüne) die Stärkung der Bewährungshilfe, Resozialisierungsmaßnahmen und Evaluierung von Haftalternativen.