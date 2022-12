Wegen Corona-Lage Formel 1 streicht China auch 2023 aus Rennkalender

Neue Bilder vom Shanghai-Grand-Prix wird es so schnell nicht geben Foto: APA/dpa

D ie Formel 1 wird auch im kommenden Jahr nicht in China fahren. Wie die Motorsport-Königsklasse am Freitag mitteilte, ist die Austragung des Rennens in Shanghai wegen der schwierigen Corona-Lage im Land 2023 nicht möglich. Dies ergaben Gespräche mit den Veranstaltern und den zuständigen Behörden. Der Grand Prix von China wäre für den 16. April vorgesehen gewesen.