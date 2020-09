Niederländische Regierung stoppt Benelux-Tour .

Verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Teilen der Niederlande führen zu einer Beeinträchtigung des Radsport-Kalenders. Das Zeitfahren der Benelux- bzw. Binck-Bank-Rundfahrt vom Mittwoch in Vlissingen musste kurzfristig abgesagt werden. Mit bei der Tour dabei ist der Österreicher Michael Gogl vom Team NTT. Die lokalen niederländischen Behörden erlauben auch keine Etappen am Donnerstag und am Freitag.