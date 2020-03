Betroffen vom Zuschauerbann sind neben den Fußball-Spielen in der Serie A u.a. auch das Champions-League-Achtelfinal-Match von Juventus Turin gegen Olympique Lyon (Hinspiel 0:1) am 17. März sowie die Europa-League-Spiele von Inter Mailand gegen Getafe (12.) und AS Roma gegen den FC Sevilla (19.3.). Das Europa-League-Rückspiel von Inter Mailand in Getafe am 19. März muss ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Dem Radklassiker Mailand-Sanremo am 21. März droht nun die Absage. Auch das alpine Ski-Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) ist vom Zuschauer-Ausschluss betroffen, ebenso die weiteren EBEL-Play-off-Spiele des in Bozen beheimateten Eishockey-Clubs HCB Südtirol.

In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Rund 3.100 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. Mehrere Fußballspiele der Serie A und des italienischen Cups waren deswegen zuletzt verschoben worden.